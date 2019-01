La sua elezione a presidente del consiglio comunale di Guglionesi, pur essendo la candidata sconfitta di un partito politico diverso da quello del sindaco, aveva registrato un plauso unanime. E non solo a Guglionesi. Oggi tuttavia, esattamente 7 mesi dopo l’insediamento dell’Amministrazione di Mario Bellotti, Giuliana Senese ha deciso di dimettersi dalla carica.

All’inizio del consiglio comunale che si è svolto oggi tu, durante il quale è stato approvato anche il bilancio, il colpo di scena. La pediatra, che non ha mai rinunciato al suo ruolo di consigliere di minoranza ma che in una logica definita “costruttiva” aveva accettato la presidenza, ha annunciato le sue dimissioni, consegnando le motivazioni nelle mani del segretario comunale.

Per ora non si conoscono in dettaglio le ragioni che l’hanno spinta in così breve tempo a rinunciare al ruolo istituzionale, ma le voci che si rincorrono riferiscono che dietro la decisione ci sarebbero pressioni da parte del Movimento locale del 5 Stelle, che non ha mai gradito in maniera unanime l’offerta della Presidenza del Consiglio a un esponente delle opposizioni, tanto più se questo – come nel caso di Giuliana Senese – ha la tessera pentastellata.

Facile che abbia influito sulla tempistica l’imminenza delle elezioni europee e delle relative campagne elettorali che si preannunciano molto calde e che devono fare i conti anche con organismi amministrativi locali e inevitabili divisioni politiche.

In ogni caso viene meno una delle scommesse del programma elettorale di Guglionesi Riparte, la lista che ha eletto Mario Bellotti, e naufraga una iniziativa inedita messa in campo con lo scopo dichiarato di sconfiggere la logica del “vincitore assopigliatutto”.

Il sindaco, come i consiglieri e gli assessori che oggi pomeriggio si trovavano in sala consiliare per l’assise, ne ha preso atto esprimendo, a margine dell’assemblea, rammarico per la decisione, sottolineando l’irreprensibilità del comportamento di Giuliana Senese che “non ha mai dimostrato di venir meno al suo ruolo di imparzialità così come a quello di consigliere di minoranza in rappresentanza del 5 Stelle“. Le sue veci sono state fatte dal consigliere Stefania Addesa, mentre nel prossimo consiglio comunale sarà eletto il futuro presidente del Consiglio.