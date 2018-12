Non sono cioccolatini, ma biscotti. Segni particolari: piacciono ai quattrozampe. Biscotti pensati apposta per loro: buoni (evidentemente) e nello stesso tempo salutari, proprio come impone la dieta per animali. In classica confezione rossa. Difficile credere a un dolce natalizio per Fido? Mettete piede in un negozio di animali e vi renderete conto che il regalo di Natale per il cane o il gatto domestico non è una fake news.

“Ho acquistato una tutina impermeabile rossa da Babbo Natale per il mio chihuahua” confida una signora appena uscita con un pacchetto sottobraccio da uno dei tanti negozi specializzati in articoli per gli animali, che negli ultimi anni hanno riempito la città di Termoli. Tante le attività che chiudono, costrette ad abbassare la saracinesca per mancanza di domanda. Tra queste tuttavia non ci sono di sicuro i Pet Store, che anzi vanno alla grande.

Dedicati ad animali da compagnia, soprattutto e in modo particolare a cani e gatti, gli amici più fidati dei termolesi. Vivono in famiglia, ma sempre più spesso con donne e uomini single, che dedicano loro le stesse attenzioni che riserverebbero a un bambino, procurando cibo di ottima qualità che al peso costa più del petto di pollo di “umano consumo” e dotandoli di ogni confort: cuscini anti-pelo, cucce imbottite, lettiere ultima generazione con filtri al carbone, giocattoli e pupazzetti che in questo periodo dell’anno somigliano a Elfi o Babbo Natale e “valgono – sorride una ragazza che ha due gattini presi da poco – anche come decorazione natalizia”. Da non appendere all’Albero, ovviamente, ma da far rotolare in corridoio.

Articoli che vanno, che si vendono. “La mia Shela è la persona più importante della mia vita – spara un altro cliente – e perché non posso farle un regalo di Natale, visto che lo faccio anche ad altri?” Tra i regali c’è una bella “manutenzione” generale del pelo, probabilmente più gradita ai padroni che agli animali.

“Molti proprietari di cani si rivolgono a noi per la toelettatura soprattutto in questo periodo” confidano da ZooPlanet, una delle ultime attività specializzate aperte in città il cui titolare ha già un punto vendita a San Salvo e ha deciso di spostarsi a Termoli perché evidentemente la richiesta c’è.

I negozi per animali, dal canarino al pesce ai classici animali da compagnia, proliferano. Allo storico Acquarium Hobby Zoo si affiancano Animal House e Animals’s Passion, oltre appunto all’ultimo Zoo Planet. Senza contare che ormai ogni supermercato che si rispetti e ogni Brico hanno al loro interno uno spazio più o meno ampio dedicato a mangimi, accessori e suppellettili a misura di animale domestico. Un comparto fiorente e in controtendenza rispetto a gran parte del mercato locale.

Sulla linea di questa tendenza, gli articoli sul mercato sono innumerevoli, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Un mercato su cui numerose aziende, vista la sempre crescente richiesta, hanno investito proponendo prodotti che non passano inosservati agli occhi degli amanti degli animali. Non mancano anche idee e soluzioni originali come il gelato d’estate e i dolci tipici natalizi a ridosso delle festività. Oppure i profumi destinati a padroni e animali, anche questi certamente più graditi ai primi che ai secondi. Così accanto a collari e ciotole campeggiano profumi “Eau de Toilette Dog & Girl” e “Eau de Toilette Man & dog” un unico prodotto per cane e padrone/a.

Come per quanto destinato al consumo umano, anche per cani e gatti sono spuntati punti vendita che offrono articoli a basso costo o in sconto, ma sono nate anche aziende che forniscono vere e proprio boutique dove anche cucce, marsupi, ciotole e cappottini seguono designer di tendenza. Punti vendita dove è possibile trovare collari di ottimo cuoio nonché accessori e indumenti, a prezzi talvolta proibitivi, dai modelli ricercati, realizzati con materiali di prima qualità e accurate finiture.

Ma quello che ha il peso maggiore sul bilancio mensile è naturalmente il cibo. Scatolette e buste di crocchette, croccantini, patè, mousse, tortini, dadini, pesciolini, bocconcini per tutti i gusti e di tutti i gusti e le fasce di prezzo. “Sempre più proprietari di animali scelgono marchi meno dozzinali di quelli del supermercato per far seguire al proprio animale una dieta equilibrata” svelano nei negozi.

La spesa è soggettiva, ma due conti volanti rendono l’idea: per un gatto si spendono almeno 50 euro al mese per cibo e lettiera, con punte di 150 euro se il gatto è dotato di pedigree e tenuto con tutto i “crismi”. E per un cane la cifra raddoppia. “I nostri clienti – dicono in un altro punto vendita specializzato – non danno all’animale gli avanzi praticamente mai. Acquistano cibo mirato, scelto sulla base delle esigenze specifiche”.