Incontri, gruppi di lettura, eventi: la libreria Fahrenheit festeggia dieci anni

Compie dieci anni la libreria Fahrenheit di Termoli. Inaugurata nel 2008, in 3.650 giorni, la libreria Fahrenheit ha accolto migliaia di lettori con circa 10mila volumi di tutti i generi, con attenti consigli dei librai su proposte tematiche, premi letterari, ultime novità e con un’attenzione speciale a bambini e ragazzi, all’interno del progetto “Nati per leggere”.

Cuore della libreria Fahrenheit sono gli “Incontri d’autore”, che in questi dieci anni hanno portato a Termoli, tra gli altri, nomi importanti come Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello 2017), Antonello Caporale, Marilù Oliva, Romano De Marco, Carla Maria Russo, Emilio Gentile, Anna Foa, Italo Moscati oltre ai più interessanti tra gli scrittori locali.

Negli ultimi anni, la comunità dei lettori ha poi trovato nella libreria Fahrenheit il luogo più adatto per incontrarsi con altre persone e divertirsi a commentare un libro scelto di volta in volta (tra gli altri, i romanzi di Elena Ferrante, Umberto Eco, Philip Roth, oltre ai grandi classici): è nato così il primo gruppo di lettura di Termoli, che si tiene ogni mese ed è segnalato ormai anche su “la Repubblica”.

Poetry Slam, reading, un concorso per scrittori, letture speciali per le scuole e persino l’apertura notturna per l’uscita dell’ultimo libro su Harry Potter: tutti appuntamenti segnalati sulla pagina Facebook della libreria, sempre in continuo aggiornamento sulle novità e punto di contatto virtuale con i lettori.

Per festeggiare l’anniversario, sabato 8 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, la libreria Fahrenheit accoglie il pubblico con uno sconto del 10% su tutti i libri in esposizione, un segnalibro speciale per i 10 anni, video e foto sulla storia della libreria e il calendario dei prossimi eventi.