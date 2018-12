Due feriti di 47 e 87 anni: questo il bilancio dell’incidente che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina – 4 dicembre – sulla Tangenziale est di Campobasso. Stando alle primissime informazioni sembra che lo schianto si sia verificato tra un camion e almeno due autovetture. Tutto è successo all’altezza dello svincolo per piazza Molise. Ancora da ricostruire la dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto con il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco

Dalle lamiere accartocciate sono state tirate fuori due persone, rimaste ferite e trasportate poi con l’ambulanza all’ospedale Cardarelli di Campobasso in codice 2, quello di media gravità.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione è stata bloccata. Com’era prevedibile, lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia: la Tangenziale est di Campobasso, da pochi mesi risistemata dalla Provincia proprio per la pericolosità dello snodo per piazza Molise, è un collegamento fondamentale tra il capoluogo di regione e l’area matesina da una parte e il viadotto Ingotte e il Molise centrale dall’altra.