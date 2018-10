Termoli pallavolo, esordio in trasferta contro il Vasto

Inizia l’avventura, per il secondo anno consecutivo, della formazione termolese presieduta dalla dottoressa Cinzia Portolan. Per la Serie C femminile di pallavolo saranno 14 le squadre al via, quella di Termoli è l’unica squadra molisana. La Termoli pallavolo riparte con la prima giornata nel pomeriggio di oggi, domenica 14 ottobre alle 18 a Vasto contro la Madogas San Gabriele Vasto.



Termoli riparte dal grande risultato ottenuto lo scorso anno, un sesto posto che da neo promossa poteva essere inaspettato ad inizio stagione. Oggi le termolesi hanno un anno in più alle spalle, un anno in più di esperienza e maturazione, un nuovo anno da difendere a denti stretti se non si vorrà lasciare nulla al caso.



Dopo aver confermato tutte le atlete della passata stagione, il team rosa perde il libero Chiara Santoro e il centrale Serena Santagata ma ritrova il centrale Valeria Mottola che da gennaio 2018 si era trasferita e aggrega un altro centrale termolese Caterina Palumbo, classe ’95 che nella passata stagione vestì la maglia dell’Aurora Volley Ururi nel campionato di prima divisione.



Inserisce due giovani atlete prodotto del proprio vivaio, l’alzatrice Michela Ciuffreda e il libero/schiacciatore Giulia Graniero entrambe classe 2004. Altre trattative andranno a delinearsi nell’arco della prossima settimana.



Ora si scende in campo e la prima gara ha sempre un sapore particolare se poi si chiama derby, ancor di più. Un match sicuramente sentito da ambedue le compagini che cercheranno senza minimi termini di far propria la gara e magari portare a casa l’intero bottino.

Mister Mottola, durante la settimana ha dovuto fare a meno di alcune pedine importanti cercando di lavorare su alcune situazioni tecnico-tattiche che potevano dare un’impronta al match di questa sera.