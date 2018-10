Il Molise viene promosso: il banco di prova era il Piano di sviluppo rurale 2014-2020. A certificarlo il Comitato di sorveglianza che questa mattina – 11 ottobre – si è riunito al palazzo della Gil di Campobasso.

Secondo i tecnici, entro la fine dell’anno, “si potrà raggiungere una percentuale di attuazione del programma del 41% con una capacità di spesa sull’annualità 2015 del 203%“. Inoltre, “l’85% delle risorse risultano definite con le procedure di assegnazione”.

Quindi, per la seconda volta il Molise risulta una regione virtuosa.

“Il nostro piccolo Molise – il commento dell’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere – passa l’esame a pieni voti (come accadde tra l’altro per il Psr 2007 – 2013, ai tempi della mia precedente esperienza di assessore), considerato dai rappresentati della Commissione europea addirittura tra le regioni più virtuose del vecchio continente. Un bellissimo risultato, in controtendenza col generale pessimismo, che rappresenta non un traguardo ma un punto di partenza per il futuro della regione. Su queste basi, infatti, intendiamo strutturare la programmazione 2021 – 2027 per un’agricoltura che deve essere il fiore all’occhiello del nostro territorio, vero motore dell’economia locale e grande opportunità per i giovani molisani”. In particolare, sin dal 2020 “inizieremo a calare i progetti sul territorio” e poi “avremo il confronto direttamente con il Ministero”.