Finti fruttivendoli scippano una 87enne malata: denunciati dai carabinieri

Si sono avvicinati a lei con la scusa di volerle vendere frutta e verdura. Ma in un attimo la signora è stata scippata della sua collanina d’oro. L’avrebbero fatta franca se in quel momento nei paraggi non ci fossero stati i carabinieri che in poco tempo hanno fermato i due pregiudicati.

E’ successo tutto sabato pomeriggio, 6 ottobre, a San Giuliano del Sannio.

La vittima dello scippo è una anziana di 87 anni con diversi problemi di salute. La donna si trovava in paese quando è stata individuata dai due napoletani che le hanno portato via il prezioso monile. Ciò che non potevano sapere è che in quel momento, nella zona, c’erano sei pattuglie dei carabinieri che allertate hanno bloccato le vie di fuga da San Giuliano e denunciato i ladri riuscendo anche a recuperare la collanina successivamente restituita alla signora.

Nel corso dello stesso servizio di controllo straordinario del territorio sono state anche controllate 61 autovetture, 85 persone (di cui 10 sottoposte agli arresti domiciliari), 5 esercizi commerciali e comminate 4 multe per euro 1.836,00.