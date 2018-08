Lunedì 20 agosto è tempo di provini per il Gruppo sportivo Difesa Grande. A partire dalle 16.30 all’impianto di Difesa Grande in erba naturale inizierà la preparazione per il campionato Allievi regionali. Tutti gli interessati nati nell’anno 2002 – 2003 possono partecipare al provino a cui parteciperanno anche gli osservatori dell’Udinese Calcio con cui il GS Difesa Grande ha stretto una collaborazione. Gli esperti e i tecnici del club bianconero saranno a Termoli per seguire da vicino i provini a caccia di campioni.

Il 27 agosto poi sarà la volta del raduno dei Giovanissimi nati tra il 2004 e il 2005, mentre il 3 settembre si svolgerà l’Open Day con i dirigenti e gli osservatori della società di Serie A aperto a tutte le categorie. A partire dalle 16 sarà possibile ritrovarsi al campo in erba naturale di Difesa Grande a Termoli e durante l’evento ci sarà l’estrazione con i premi: una maglietta ufficiale dell’Udinese Calcio autografata, un pallone di calcio autografato e una bandiera dell’Udinese autografata.

Ai provini parteciperanno anche il mister Cardamone, allenatore della categoria Allievi e Marcello Corazzini, responsabile dell’area tecnica.