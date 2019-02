Università, torna il PLS in Scienze Biologiche per aspiranti ricercatori scientifici

L’Università degli Studi del Molise sarà nuovamente sede delle attività previste dal Piano Lauree Scientifiche (PLS) in Scienze Biologiche, una strategia di intervento nazionale coordinata, a livello molisano, dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Unimol.

Lo scopo del PLS comprende la promozione dei corsi di laurea in ambito scientifico attraverso l’orientamento attivo e la connessione con il mondo della ricerca scientifica degli studenti delle scuole superiori. All’edizione di quest’anno parteciperanno il Liceo scientifico A. Romita di Campobasso, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Majorana-Fascitelli di Isernia e l’Istituto di Istruzione Superiore S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso.

Il laboratorio didattico per le Scienze Biologiche sarà invece gestito in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Intramontes nata con lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio molisano attraverso l’ambiente e di creare un collegamento diretto tra l’Università e le comunità locali: obiettivo perseguito attraverso progetti ed interventi di divulgazione scientifica e di educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile.

Le attività sono suddivise in diversi momenti: un primo incontro interattivo in classe che ha l’obiettivo di informare i ragazzi sulle scienze biologiche, rendendoli partecipi delle numerose professioni scientifiche e su come queste possano contribuire a fronteggiare i grandi problemi del terzo millennio (cambiamenti climatici, inquinamento, perdita della biodiversità, erosione genetica, nuove malattie).

L’esperienza continuerà poi con una visita al Museo delle Scienze Naturali della sede di Pesche, che fornirà un’esperienza unica di immersione nelle collezioni scientifiche e nelle attività pratiche dei laboratori organizzati dai docenti e dai ricercatori di Biologia il prossimo mese di marzo nei giorni 12, 13, e 26. La giornata conclusiva si collega alla Giornata della Ricerca Scientifica promossa, come ogni anno, dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio.