Gli operatori del settore matrimoni ed eventi in protesta: “Vogliamo una data certa per riaprire”

Il report settimanale

Calato a 3 il numero di vittime del Covid-19 nell'arco della settimana. Stabili i ricoveri (18 in 7 giorni) e tornano ad abbassarsi i contagi in regione. Continuano a preoccupare però i numeri di Campobasso e Bojano che da sole costituiscono il 51.5% di tutti i nuovi positivi. Con questi numeri il Molise si accinge alle riaperture e mai come in questo caso la parola d'ordine è responsabilità