Quartetto di sax a ‘Musica in Villa’

Domenica 21 luglio alle 12 proseguono gli appuntamenti con ‘Musica in Villa’. In Villa De Capoa a Campobasso si esibirà il Wakanda Saxophone Quartet composto da Marco Bomba (sax soprano), Stefano Antonini (sax contralto), Samuele Cicchitti (sax tenore), Paolo Farina (sax baritono) e Alessandro Valente alla batteria.

Il programma del concerto:

P. ITURRALDE – Suite Hellenique

G. BIZET – Carmen Fantasy

L. V. BEETHOVEN – Sinfonia n° 5

G. ROSSINI – Rossini per Quattro (arr. G. Di Bacco)

A. ROMERO – Saxophone Quartet

J. PASTORIUS- The Chicken

C. COREA – Spain

WEATHER REPORT – Birdland

QUEEN – Don’t Stop Me Now

QUEEN – Bohemian Rhapsody

Il Wakanda Saxophone è un quartetto di sassofoni nato all’inizio dell’anno 2019, dalla passione e amicizia di quattro giovani musicisti del territorio abruzzese. Vanta già diversi concerti svolti, tra i più importanti vi sono il concerto al teatro di Atessa, il concerto presso lo spazio Matta di Pescara e il concerto presso il parco della musica dell’estate musicale frentana, dove ha riscontrato un notevole successo. Inoltre, ha partecipato a diversi concorsi musicali, tra i quali il concorso “Paolo Barrasso” di Carmanico Terme dove si è aggiudicato il Primo Premio Assoluto con votazione 100/100 e il concorso “Città d’Arte” di Ortona dove ha ottenuto il Primo Premio con votazione 99/100. Oltre il repertorio classico, ha innovato la formazione inserendo il percussionista Alessandro Valente, grazie alla quale riescono a spaziare in tutti i generi musicali.

L’ingresso sarà gratuito