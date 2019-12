Le radici della vita, Natale ‘verde’ a Gambatesa

Quest’anno l’Amministrazione comunale di Gambatesa, per favorire e sostenere sempre più le buone pratiche ambientali, ha deciso di portare i tradizionali auguri di Natale alle scolaresche in maniera innovativa e fortemente educativa. Niente giocattoli tanto meno oggetti che saranno “dimenticati”; venerdì 13 dicembre ogni bambino riceverà un alberello, un quaderno e una boraccia, 3 simboli per sensibilizzare i piccoli al rispetto dell’ambiente.

Nell’augurare un sereno Natale, gli amministratori comunali porteranno un messaggio di impegno collettivo, partendo dalla scuola e dalla famiglia, per far sì che i bambini di oggi siano uomini e donne di domani rispettosi di ciò che ci dà vita. Ogni bimbo, quindi, piantumerà il proprio alberello nel giardino di casa o in campagna, monitorandone la progressiva crescita attraverso foto e appunti da riportare sul quaderno che verrà donato loro (in prima pagina bisognerà incollare la foto dell’alberello assieme al bambino, data della piantumazione, con breve descrizione della giornata).

L’altro importante simbolo che verrà distribuito è la boraccia; per eliminare o quanto meno diminuire l’utilizzo di plastica monouso, bisogna trovare rimedi pratici non inquinanti e in questo caso l’uso della boraccia, che quotidianamente utilizziamo a scuola, a lavoro o in palestra, si rivela un’abitudine intelligente a sostegno dell’ambiente.

Il programma della giornata sarà il seguente: ore 10: distribuzione dei doni ai bambini della scuola dell’Infanzia e a seguire piantumazione di un albero nel giardino antistante che andrà a coronare gli auguri di Natale. ore 11,30: distribuzione degli stessi doni ai ragazzi della Scuola Primaria di Primo e Secondo Grado.

Interverrà la dott.ssa Manuela Cardarelli (presidente di Legambiente Molise), immancabile presenza alle iniziative ambientali dell’Amministrazione comunale di Gambatesa, che parlerà di ambiente e tutela del territorio.