La Casa Funeraria Bavota è una struttura innovativa, che rispetta tutti i requisiti igienici del caso, e che consente di dare l’ultimo saluto ai nostri cari nel modo migliore.

Oggi più che mai, con un’epidemia in corso e la conseguente emergenza sanitaria, la struttura di via dei Roveri a Termoli diventa il posto più adatto per consentire un rito d’addio adeguato e allo stesso tempo confortevole, nel rispetto delle normative per tutelare la salute pubblica e contenere il contagio dal COVID-19.

Il cuore della struttura è rappresentato dalle tre camere ardenti. Tre ampie sale di commiato, ognuna dotata di posti a sedere per la veglia e servizi, nelle quali i familiari possono restare con il compianto fino a 24 ore, compresa la notte.

Le sale – la Viola, quella Rosa e quella Orchidee – sono camere sterilizzate, con un efficiente riciclo dell’aria. Insomma un ambiente assolutamente depurato che permette di affrontare il doloroso momento del distacco in puntuale sicurezza. Un aspetto di primaria importanza, specie ora che la paura del contagio – e la relativa importanza attribuita all’igienizzazione degli ambienti – è divenuta la cifra dei nostri giorni. La Casa Funeraria Bavota, inaugurata lo scorso settembre, viene in soccorso in questo difficile momento storico alla cittadinanza tutta così come a quella dei paesi limitrofi.

La struttura permette dunque di accogliere amici e parenti che vogliono accomiatarsi dal defunto, evitando dunque che il momento che procede la sepoltura avvenga a casa o nell’obitorio dell’ospedale. Ciò arreca notevoli vantaggi in quello che è di per sé un momento di grande dolore.

Il servizio supporta i trasferimenti della salme anche a cassa aperta sia dalle abitazioni che da tutti gli ospedali molisani, in un massimo di due ore e senza alcun costo aggiuntivo.

Nella Casa Funeraria si viene assistiti al meglio dai titolari e dallo staff dei fratelli Bavota, 31 anni di esperienza nel campo delle onoranze funebri che si occuperanno di ogni dettaglio, compreso quello igienico – sanitario.