Blackjack online, un nuovo modo di vincere

Tra i giochi più popolari di sempre al casinò c’è il Blackjack. È un gioco di carte molto amato per la sua semplicità e per la possibilità di unire fortuna e strategia in una sola partita. Con la nascita dei casinò online, il Blackjack ha acquisito ancor più successo assieme a Poker, Roulette e Slot Machine. I migliori casinò online propongono una gran varietà di giochi da casinò sempre diversi e divertenti, ricchi di tecnologia e nuove funzionalità per rendere l’esperienza di gioco ancora più emozionante!

Come si gioca a Blackjack nei migliori casinò online?

Come dicevamo, il gioco del Blackjack è molto semplice. Ha delle regole alla portata di tutti, e coinvolge i giocatori grazie a piccole dosi di fortuna e strategia. L’obiettivo principale è quello di totalizzare un punteggio di 21, o comunque di andarci molto vicino. L’importante è battere il banco senza “sballare”. Il banco -rappresentato dal mazziere o croupier- non deve superare il punteggio di 17, altrimenti perde. Ecco quindi che per batterlo, i giocatori devono totalizzare dai 17 ai 21 punti. Si dice che un giocatore fa Blackjack quando arriva a 21 con le sole prime due carte ricevute dal mazziere. Infatti, il gioco si compone di diverse mani. Nella prima, il croupier distribuisce una carta coperta. Dopodiché, ogni giocatore presente al tavolo deve fare la propria puntata. A quel punto, si inizia il secondo giro in cui però le carte sono scoperte. La fortuna entra in gioco quando vengono distribuite le carte, perché si spera sempre di realizzare 21 con la seconda carta. La strategia decide lo svolgimento della partita dopo il secondo giro, ovvero quando il giocatore deve scegliere se “stare” o se pescare ancora una volta, senza sapere il punteggio della prima carta coperta. Il rischio è quello di “sballare”, cioè di superare 21 punti e quindi di essere eliminati. Nel momento in cui tutte le carte vengono scoperte, si assegnano le vincite. I perdenti sono quelli che superano il 21. Le combinazioni inferiori al banco vengono trattenute, mentre quelle al pari vengono lasciate. Nei migliori casinò online anche il banco può perdere quando supera il punteggio di 17, ma di solito è molto improbabile. Che al tavolo ci siano uno o più giocatori è irrilevante, perché si gioca sempre contro il banco. Infine, ci sono due varianti del Blackjack, una americana e una europea. In quella americana la prima carta del banco è scoperta mentre la seconda è coperta. In quella europea si gioca tutto a carte scoperte, una sola per il banco, due per ogni giocatore.

Altre opzioni di gioco

Come abbiamo visto, la capacità decisionale di ogni giocatore viene messa alla prova nel momento in cui bisogna scegliere se pescare ancora una carta oppure lasciare tutto così com’è. Esiste anche l’opzione del raddoppio, cioè la possibilità per i giocatori di raddoppiare la posta dopo aver visto le proprie carte e quelle del banco. In questo caso, però, il banco può dare al giocatore che raddoppia una sola e unica carta. Conviene raddoppiare quando è impossibile sballare e quando, allo stesso tempo, il banco non è in una situazione favorevole. Un’altra opzione di gioco è la divisione di una coppia. Nel caso in cui capiti di avere due carte uguali -due jack, due assi e così via- si può decidere di dividere la mano in due diverse mani con cui giocare indipendentemente. Bisogna però mettere la stessa posta per entrambe le mani. Ad esempio, se capita una mano con due otto, può essere divisa in due con la stessa posta per entrambe. Se capita un altro otto, si può dare vita a un’altra mano e giocare con tre mani differenti. Solitamente, nei migliori casinò online si può arrivare fino a quattro mani diverse. È sempre bene leggere le regole di ogni casinò prima di giocare, perché potrebbero contenere delle variazioni. L’assicurazione è un’opzione poco conosciuta, ma permette di proteggersi da un eventuale Blackjack del banco. La scommessa dell’assicurazione paga il giocatore nel caso in cui il banco faccia effettivamente Blackjack, e gliela fa perdere se non lo fa. In ogni caso, è sempre possibile arrendersi, cioè ritirarsi da una mano se la partita non è favorevole. In quel caso il giocatore perde solo metà di ciò che inizialmente ha scommesso.

Come scegliere i migliori casinò online per giocare a Blackjack

Addentrarsi nel pressoché infinito mondo dei casinò online non è semplice. Ogni giorno ci sono siti diversi che propongono le più disparate offerte per vincere, come ad esempio il sito per giocare a Blackjack online Netbet. Ci sono i bonus di benvenuto, che regalano una somma di denaro virtuale ai nuovi giocatori, per provare tutti i migliori giochi da casinò. Ci sono i programmi fedeltà, che premiano gli utenti più fedeli con tante sorprese e novità. Scegliere i migliori casinò online più adatti alle proprie esigenze può essere difficile, ma non impossibile. Bisogna innanzitutto puntare sulla sicurezza. I migliori casinò online sono quelli garantiti dall’AAMS. Si riconoscono subito dal logo AAMS o ADM che appongono sulla propria home page. Questo significa che la piattaforma di gioco con il logo ha ottenuto l’apposita licenza per operare legalmente all’interno del mercato italiano. In mancanza di tale certificazione, potrebbe essere rischioso giocare su quel sito e quindi non usufruire della garanzia dello Stato. L’AAMS è un ente pubblico che controlla gli operatori di casinò italiani e stranieri all’interno del territorio. Si assicura che vengano rispettate tutte le regole e combatte ogni giorno possibili frodi. La tutela del giocatore viene al primo posto quando si parla di gioco d’azzardo, e i migliori casinò online lo sanno bene. Il Blackjack online, come tutti gli altri giochi da casinò, deve essere principalmente un divertimento. Ecco perché bisogna sempre diffidare delle imitazioni. Poker, Roulette, Slot Machine, Blackjack sono tutti giochi da casinò alla portata degli amanti del gioco d’azzardo. Esistono tanti siti e tante varianti diverse, ma sempre con un comune denominatore: la sicurezza.

Non resta altro che aprire un account inserendo i propri dati e creando un nuovo conto di gioco. I migliori casinò online sapranno subito come coccolare i propri giocatori offrendo loro un ottimo bonus di benvenuto. Non aspettare, entra nel mondo dei casinò online e prova a vincere!