Si spacciano come appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco per truffare la gente. Sfruttano la fiducia, assai diffusa, che le persone nutrono verso i pompieri, per vendere calendari, gadget e ‘patacche’ varie a prezzi folli.

Sono già diverse le segnalazioni giunte al comando provinciale di Campobasso dove in molti hanno raccontato di essere stati contattati da soggetti, al momento ignoti, che millantano la loro appartenenza al corpo chiedendo centinaia di euro in cambio di oggetti inutili. E qualche ingenuo ci è cascato, tanto che i vigili del fuoco fanno sapere “che il Comando di Campobasso non promuove in alcun modo azioni di questo tipo e pertanto tali iniziative sono da ritenersi estranee al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli appartenenti al corpo non propongono acquisiti ai cittadini con nessun mezzo, né chiedono denaro”.

L’appello a non dare denaro va accompagnato anche a contattare immediatamente le forze dell’ordine nel tentativo di arginare il prima possibile le truffe ai danni dei più deboli.