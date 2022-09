Affluenza ore 12, in Molise è tra le più basse d’Italia

I dati ufficiali dell’affluenza forniti dal Ministero dell’Interno.

CAMERA DEI DEPUTATI

Alle 12 per il rinnovo della Camera dei Deputati in Molise ha votato ‘solo’ il 13% degli aventi diritto. Precisamente 12.77% la media dei 52 comuni della provincia di Isernia e 12.77% quella degli 84 comuni della provincia di Campobasso. Nella precedente tornata elettorale per le politiche l’analogo dato era 17.9%, decisamente superiore.

Si tratta di una delle percentuali più basse d’Italia (7.904 i Comuni), hanno fatto ‘peggio’ solo Calabria e Campania che non sono arrivate neanche al 13%. Di contro, si è votato di più in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (tutte con percentuali di voto tra il 22 e il 24%). La media nazionale supera di poco il 19.2%, ed è sostanzialmente in linea (pochissimo inferiore) con la percentuale (alle 12) di 5 anni fa, quando peraltro si votava anche di lunedì.

Tornando al Molise, qualche curiosità: il centro dove si è votato di più è in assoluto Pescopennataro (23.22%), in provincia di Isernia, e quello dove si è votato meno Gambatesa (7.3%). In provincia di Campobasso il dato più alto è quello di Montemitro (20.52%). In provincia di Isernia il comune dove l’affluenza è stata più bassa è Macchiagodena (8.61%).

Per quanto riguarda i comuni maggiori, si è votato di più a Termoli (14.8%) rispetto a Campobasso (13.87%) ed Isernia (13.82%).

(foto dal seggio di Via Stati Uniti, Termoli)

Il commento di Antonello Barone su ciò che si ricava dai primi dati.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, che per la prima volta vedrà tra gli elettori i neo maggiorenni (prima si poteva votare solo se si erano compiuti i 25 anni) il dato verrà fornito dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture solo alle ore 23, quando si chiuderanno le urne.