Il Termoli nella Capitale: sfida al Trastevere per togliere lo zero dalla classifica

Trasferta nella Capitale domani 18 settembre per il Termoli calcio 1920 ancora a caccia dei primi punti in stagione dopo un inizio di campionato particolarmente difficile.

Sarà il Trastevere a ospitare i ragazzi di Mister Esposito nella terza giornata del campionato di Serie D girone F, nel quale finora gli adriatici molisani hanno raccolto due sconfitte, la prima per 4-3 sul campo del Pineto e la seconda in casa per 2-1 contro il Tolentino. Il Trastevere ha invece conquistato finora quattro punti: dopo il successo all’esordio per 3-1 nel derby contro il Roma City, domenica scorsa è arrivato un pirotecnico 4-4 ad Agnone contro la Vastese.

Impegno quindi particolarmente ostico per il giallorossi che devono però smuovere la classifica per non sciupare l’entusiasmo creato dal ritorno fra i Dilettanti dopo ben sette anni. Fischio d’inizio alle ore 15 al Trastevere Stadium di via Vitellia a Roma.