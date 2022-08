Vastogirardi, quarta stagione in D: nuova divisa con borgo antico e Monte Capraro

La nuova maglia dell’Asd Vastogirardi è pronta per essere sfoggiata nel campionato di Serie D 2022/23. E contiene un nuovo, fondamentale dettaglio: la skyline del paese, un inno d’amore all’Alto Molise, una scelta che sa di territorio, cultura e identità.

L’idea, pensata dal presidente Di Lucente e realizzata dall’artista locale Mariangela Izzi, era quello di inserire nella nuova divisa qualcosa che richiamasse il paese. “Abbiamo pensato di realizzare uno skyline che valorizzasse alcune peculiarità del borgo di Vastogirardi – spiega Izzi – in primo piano si denota la maestosità di Monte Capraro che, pur non appartenente del tutto a Vastogirardi a livello territoriale, ci dona un panorama non indifferente perché abbraccia la chiesa novecentesca della Madonna delle Grazie, l’imponente campanile del castello medievale e la torre civica nella quale è incastonato l’orologio, situata in piazza Umberto I. Una sintesi emblematica, finalizzata ad identificarsi maggiormente con il paese e sottolineare l’orgoglioso senso di appartenenza”.

Una maglia che vuole essere, dunque, ancor più un simbolo, e rappresentare l’orgoglio di una comunità che da ben quattro anni è in grado con le sue sole forze di tenere alto il nome del calcio molisano. Appuntamento dunque sul campo, a partire dal 4 settembre, quando alle 15 il fischio dell’arbitro segnerà di una nuova, emozionante avventura.