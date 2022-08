Ritrovata a Campobasso dopo ore di ricerche la 47enne scomparsa ad Agnone

È stata ritrovata a Campobasso nel primo pomeriggio di oggi 27 agosto la donna di 47 anni che era scomparsa da una casa famiglia di Agnone dalla serata di ieri. Non è chiaro se la donna si sia allontanata volontariamente facendo perdere le sue tracce. Sono così scattare le ricerche che hanno visto il coinvolgimento di un elicottero e di unità cinofile dei vigili del fuoco oltre a personale della protezione civile e dei Carabinieri.

L’ultimo avvistamento era stato a Belmonte del Sannio, in un bar. Proprio lì si erano concentrate le ricerche nel tentativo di trovarla.

Per fortuna attorno alle 13 il lieto fine con il ritrovamento della donna da parte della Polizia che l’ha accompagnata in ospedale al Cardarelli. Pare che la donna fosse in un bed&breakfast del centro di Campobasso in stato confusionale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo degli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto.