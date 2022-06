Iscrizione completata, il Campobasso conferma la presenza in serie C

Il Campobasso è regolarmente iscritto al prossimo campionato di serie C. Lo rende noto il club con una nota ufficiale.

“Il Città di Campobasso comunica l’avvenuto deposito degli atti utili per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2022/2023. Il Club rossoblù sarà regolarmente presente ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo in Serie C.

La società intende, inoltre, ringraziare la Mediass spa filiale di Vasto nella persona del dottor Mario Antenucci per la collaborazione fornita nel rilascio della fidejussione”.