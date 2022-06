Incendio nella ex scuola di via Crispi, bruciati cartoni e suppellettili

Nel pomeriggio l’allarme di una telefonata giunta al 115 che segnalava la presenza di fumo all’altezza della ex scuola di via Crispi a Campobasso. I vigili del fuoco a bordo di un’autobotte sono giunti sul posto a stretto giro e hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per poter accedere all’interno dell’edificio e intervenire.

In fiamme alcuni cartoni e parte di suppellettili che erano rimaste abbandonate nelle aule romai dismesse all’interno della storica scuola del capoluogo. Per fortuna l’intrvento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero e interessassero la struttura. Così come accade frequentemente quando le temperature sono molto alte come in questi giorni, potrebbe essersi trattato di una causa accidentale. Tuttavia sono in corso come sempre gli approfindimenti dei vigili del fuoco.