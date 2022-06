Finali Nazionali volley U15: Lube, Montichiari, Castellana e Anderlini in semifinale

La chiusura della sessione mattutina del penultimo giorno di gare alle finali nazionali giovanili Crai under 15 di pallavolo maschile ha designate le quattro squadre che nel pomeriggio si disputeranno le semifinali per il titolo tricolore: ossia Lube Civitanova, Volley Montichiari (vera e propria rivelazione di questa settimana molisana), la Matervolley Castellana e l’Anderlini Modena. Nello specifico, i cucinieri affronteranno l’Anderlini al PalaUnimol, l’Anderlini Modena il Montechiari all’Ipia con, in entrambi i casi, inizio del match alle 17.30.

Quarti di finale

Diavoli Rosa Monza Brugherio-Lube Civitanova 1-3 (19/25, 19/25, 25/11, 18/25)

Sul campo centrale del PalaUnimol campioni d’Italia in carica dei Diavoli Rosa Monza Brugherio devono accontentarsi di un piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto perché sono eliminati dalla corsa per lo scudetto da una Lube Civitanova che ci mette maggiore fisicità e determinazione andando a prendersi il successo. Vinti i primi due set, in entrambi i casi per 19-25, i cucinieri devono arrendersi seccamente nel terzo, ma risalgono la china nel quarto e, in un contesto particolarmente rumoroso e chiassoso, centrano l’exploit per 25-18.

Volley Montichiari-Pallavolo Padova 3-2 (25/23, 15/25, 22/25, 25/15, 15/9)

Montichiari fa suo in cinque set il quarto contro Padova l’altra formazione già in lizza da martedì, giornata d’avvio della competizione. I veneti reagiscono all’iniziale svantaggio centrando secondo e terzo set, ma qui escono fuori i lombardi che si impongono nel quarto perziale e portano dalla loro parte anche il tie-brea, dimostrando maggiore determinazione nei momenti topici della partita di fronte ai propri avversari, peraltro sosenuti da un tifo calorosissimo sugli spalti dell’Ipia.

Matervolley Castellana-Gonzaga Giovani 2-1 (25/15, 25/20, 21/25, 25/21)

La Matervolley Castellana rappresenterà con fierezza la pallavolo del Sud nelle semifinali di questi tricolori. Per il sestetto delle grotte, nei quarti, arriva un exploit sui lombardi del Gonzaga. Vinti i primi due parziali, i pugliesi devono fare i conti col rientro dei lombardi nel terzo. Nel quarto, però, l’ensemble castellanese riprende a marciare e si assicura così il penultimo atto del pomeriggio.

Anderlini Modena-Invicta Volleyball 3-0 (25/18, 25/14, 31/29)

Va alla formazione emiliana dell’Anderlini Modena la sfida con i toscani dell’Invicta Volleyball. Primi due set che sono a netto appannaggio degli emiliani. Nel terzo il sei più uno toscano reagisce con forza e porta il parziale ai vantaggi, ma nelle fasi punto a punto, ancora una volta ad uscire meglio sono i modenesi.