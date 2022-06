Ce l’hai fatta, hai raggiunto il tuo obiettivo e ti sei fatta valere non solo per la tua brillante carriera universitaria ma anche per la responsabilità, la determinazione, l’audacia e la passione che ogni giorno hai dimostrato in questo lungo percorso.

Complimenti dalla tua famiglia e da tutti i tuoi amici per aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con 110 e lode e menzione speciale della Commissione.