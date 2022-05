Proprio mentre ci si prepara alla bella stagione ecco un weekend di freddo e maltempo. Anticipo d’estate rovinato anche in Molise dove da venerdì pioggia e temperature in ribasso sono protagoniste del primo fine settimana pieno di maggio.

Anche oggi la pioggia è tornata sulla costa costringendo i pochi lidi che avevano già aperto per il 1 maggio a chiudere gli ombrelloni e tenere i locali chiusi. Ma è un fine settimana difficile anche per le visite ai musei o le gite fuori porta visto che il clima sembra più tardo invernale che di piena primavera, con temperature massime non oltre i 16-17 gradi. E dopo le piogge insistenti di sabato, la giornata di domenica a Termoli e dintorni è caratterizzata da tuoni e fulmini, oltre che temporali intermittenti.

In compenso la pioggia caduta da venerdì e in particolar modo ieri e stamane è particolarmente benedetta dagli agricoltori che lamentavano la siccità di questa prima frazione di primavera con terreni decisamente aridi.

Il maltempo inoltre sembra destinato a durare ancora per qualche ora, dato che nelle prime ore di lunedì 9 maggio è prevista ulteriore pioggia in Basso Molise. Bisognerà attendere quindi il fine settimana del 14 e 15 maggio per sperare in un po’ di sole e magari nelle prime giornate di mare anche se la stagione balneare inizierà a tutti gli effetti per gli stabilimenti balneari della costa molisana dal 20 maggio.