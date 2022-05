Fuga dalla città, Primo Maggio alla riscoperta di natura e tradizioni

Il primo maggio spesso è sinonimo di scampagnate, gite fuori porta, pranzo in agriturismo e voglia di stare all’aria aperta. Quest’anno, grazie alla bella giornata di sole e alle temperature gradevoli, in tanti hanno deciso di ‘fuggire’ da Campobasso e trascorrere la festa dedicata ai lavoratori in maniera diversa dal solito.

È stata presa d’assalto l’area picnic del Parco dei mulini a Santa Maria del Molise, comune della provincia di Isernia noto per le sue bellissime cascate che hanno fatto da cornice all’evento organizzato per il primo maggio. Bancarelle, giostre per i più piccoli, stand con prodotti culinari, la tradizionale fiera mercato organizzata dal Comune in onore dei patroni hanno attirato decine di visitatori.

Tanta gente anche nei paesi in cui si sono tenute le manifestazioni legate alla tradizione. Decine di persone hanno raggiunto anche Acquaviva Collecroce, centro di origini croate, dove si è svolta la Festa della Maja, il tradizionale rito che anticamente veniva organizzato come augurio per la buona riuscita del raccolto.

In strada la sfilata della “maja”, il fantoccio a forma di cono adornato con foglie, grano e fiori, è stato seguito con grande emozione e calore. Secondo l’usanza, mentre la “maja” sfila per le strade del paese, gli abitanti appendono fiori e doni.

Anche a Fossalto si svolge l’antichissimo rito legato alla festa della primavera, la Pagliara Maje Maje, che dopo la benedizione sfila tra le viuzze del paese. Quest’anno c’è una novità: il cono rivestito di erbe e fiori sfila anche nelle contrade del piccolo paese. I festeggiamenti si concludono in serata con ‘UaUà – Spedino canta Cirese’, l’omaggio al poeta Eugenio Cirese con poesie musicate e canti arrangiati da Giuseppe ‘Spiedino’ Moffa.

Infine anche il Molise quest’anno avrà il ‘suo’ concerto del Primo Maggio: si svolgerà alle 19 a Isernia nell’auditorium Unità d’Italia. L’evento è sostenuto dalla Cgil Molise e patrocinato dal Comune, direzione artistica del pianista Simone Sala e del tenore Paolo Bartolucci. Sul palco l’Orchestra sinfonica del Molise diretta dal maestro Roberto Bongiovanni. In scaletta Chopin, Verdi, Bizet, Strauss, Morricone e Saint Saens.