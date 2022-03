Putin il truce

Questo, posso prenderlo per il culo

ché non m’è prossimo, il dittatore

truce e assai testardo, più d’un mulo;

alla sua fine, soltanto poche ore,

così lo sfido innalzando le vele

e vado forte, lui non farà querele.

Qui ‘n Molise, con la nomenclatura

alcuna satira o letteratura.

Andri180322 Parafrasi = c’è chi per fare politica ha bisogno di schierarsi con questo o quel partito. Compiere operazioni letterarie su argomenti politici, adoperando gli endecasillabi, è da epoca remota un calarsi nella res pubblica distinguendosi da coloro che non rispettano la metrica e l’insieme delle norme che regolano la composizione dei versi; Durante Alighieri un maestro in ciò. Lo strambotto prevede otto versi endecasillabi, col seguente schema metrico: ABABCCDD. Mentre i primi sei versi contemplano un tema internazionale, purtroppo di bellicosa attualità, gli ultimi due riguardano il nostro piccolo cortile molisano. A chi mi domandasse se l’aggettivo presente nel titolo faccia riferimento a Benito Mussolini, dico che l’abilità letteraria non è un prodotto della casualità.