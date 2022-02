Pasta ‘La Molisana’ livello “Mamma mia!”. Parola di Alex French Guy Cooking, youtuber specializzato in video sul cibo e negli ultimi tempi in particolare sulla pasta. Nel suo ultimo lavoro, pubblicato lo scorso 5 febbraio, lo youtuber francese che conta 1,8 milioni di iscritti sul proprio canale YouTube e quasi 200mila follower su Instagram ha promosso a pieni voti ‘La Molisana’.

Nel video Alex ha classificato secondo il suo giudizio alcuni fra i più noti marchi di pasta italiana. ‘La Molisana’ e pochi altri sono stati giudicati fai marchi di qualità migliore.

Lo youtuber francese ha inserito il prodotto della famiglia Ferro in una simpatica classifica diversificata con delle emoticon, nella quale il posto più alto era occupato dal disegnino delle mani in preghiera come simbolo dell’esclamazione di stupore e ammirazione tipicamente italiana “Mamma mia!”. Bacchettate invece altre marche molto note sia in Italia che all’estero.

Per Alex ‘La Molisana’ va direttamente al livello più alto: “Ai miei occhi è la miscela perfetta tra innovazione e tradizione” ha detto il giovane influencer nel video che ha già totalizzato oltre 400mila visualizzazioni e più di 20mila mi piace.

Quello di pochi giorni fa non è il primo né sarà l’ultimo video di Alex French Guy Cooking riguardo al cibo più consumato nel Belpaese e in questo caso lo youtuber si è concentrato sulle qualità e sulle varie tipologie per dare dei consigli utili su come scegliere la pasta da acquistare come uno chef italiano.

E a quanto pare la pasta più amata dai molisani piace anche agli stranieri.