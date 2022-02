L’attesa ondata di maltempo è puntualmente arrivata dalla tarda mattinata di oggi 26 febbraio anche in Molise. Nel primo pomeriggio la neve ha cominciato a cadere su Campobasso e i comuni dell’entroterra molisano.

La neve ha iniziato a diventare copiosa poco dopo le 15. I primi disagi si sono registrati sulle arterie principali dove sono entrati in azione subito i mezzi dell’Anas.

Al lavoro le pattuglie della Polizia Stradale che poco dopo le 15 e 30 sono dovute intervenire in contrada Selvapiana dove a causa del nevischio sul fondo stradale una autocisterna è rimasta in panne. Disagi anche sulla viabilità lungo il percorso che collega il centro urbano all’ospedale Cardarelli ma i mezzi sono in azione anche in centro.

Diverse sono state le telefonate al centralino della Polstrada per la richiesta di interventi a causa di automobilisti rimasti in difficoltà con le proprie autovetture. Le pattuglie perlustrano continuamente le strade principali al momento sorvegliata speciale è la tangenziale dove invitano alla cautela gli automobilisti in transito. Situazione più difficile a Campobasso Nord dove ci sono auto in panne.

La perturbazione era stata annunciata e anche la città si era preparata acquistando beni di prima necessità: ieri pomeriggio diversi supermercati di Campobasso, per esempio, avevano terminato il pane.

Nevicate sono attese anche a quote collinari e in effetti qualche spruzzata di neve si è già vista in queste ore. Sulla costa e nel basso Molise invece vento forte e qualche scroscio di pioggia con aria molto fredda. A causa delle forti raffiche i collegamenti fra Termoli e le isole Tremiti sono stati interrotti.

Il mare a forza otto e un nuovo avviso di burrasca della Capitaneria di porto non preannunciano nulla di buono. I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati in diverse emergenze per grondaie e tegole volate, cartellonistica pubblicitaria divelta e alcuni rami abbattuti dalle raffiche che hanno raggiunto l’intensità di 70 chilometri orari.

L’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile del Molise nella giornata di ieri è valida fino alla mattinata di domenica.