C’è tempo fino al 15 marzo per chiedere i contributi pubblici per le attività legate all’apicoltura. E’ stato appena pubblicato sul sito della Regione Molise e del Psr il bando per la nuova annualità 2022 relativo al fondo da quasi 78 mila euro che il ministero delle Politiche agricole ha assegnato al Molise.

“L’apicoltura – ha spiegato l’assessore Nicola Cavaliere – è un settore in forte crescita in Molise, importante sia per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente che per le opportunità economiche e occupazionali che ne derivano. Ma occorre superare definitivamente la fase pionieristica e renderlo sempre più competitivo e all’avanguardia. Il nostro miele ha tutte le caratteristiche e le qualità per diventare presto un’altra grande eccellenza apprezzata anche al di fuori dei confini regionali”.