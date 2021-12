Tourism4All, a Petacciato i risultati del progetto di turismo accessibile

Saranno presentati venerdì 3 dicembre alle 10,30 presso Palazzo Ducale a Petacciato i risultati di Tourism4All, il progetto europeo di cui la Regione Molise è capofila e che vede coinvolti 14 partner, 7 italiani e 7 croati, tra autorità regionali e locali, enti e agenzie operanti nel settore turistico e nella cura delle persone con disabilità. Un progetto pensato e sviluppato per creare un network transfrontaliero di destinazioni turistiche accessibili e, nello specifico, la Regione Molise nell’incontro in programma venerdì, presenterà le azioni messe in campo per realizzare percorsi senza barriere e rendere così inclusivi i punti nevralgici per lo sviluppo turistico, ambientale e culturale del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, e del vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno, i referenti del progetto faranno il punto sulla strategia territoriale adottata all’interno dell’iniziativa europea. Successivamente alla presentazione affidata al project manager, Roberto D’Amico, sarà il direttore I° Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, Nicola Pavone, a illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati dalla Regione Molise per favorire l’accessibilità delle aeree a vocazione turistica. Seguirà l’intervento di Maria Tirabasso, dell’Ufficio per la gestione amministrativa del riconoscimento internazionale dei beni culturali regionali, a rappresentare quelle che sono state le metodologie e gli strumenti adottati per l’autodiagnosi di accessibilità turistica della costa molisana.

Stato dell’arte dei servizi offerti sul territorio alle persone con bisogni speciali, ma anche e soprattutto prospettive future per quell’accessibilità fisica, sensoriale e culturale che oggi in Europa coinvolge 127 milioni di persone e che coincide sia con una necessità etica che economica.

Per guardare oltre il momento attuale e per una chiave di lettura che possa condurre verso politiche sempre più strutturali in tale ambito, nel panel di chiusura dell’incontro, saranno poi coinvolti direttamente gli operatori del comparto: Remo Di Giandomenico, Commissario Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e Stefano Aiello, titolare Di Paola Viaggi S.A.S. che interverranno non prima del prezioso contributo che sarà offerto dalla professoressa Letizia Bindi, Docente dell’Università degli Studi del Molise.

Nel corso dell’incontro saranno, inoltre, presentati una serie di attività realizzate all’interno del progetto Tourism4All per la promozione del territorio: il video promozionale dell’azione pilota realizzata per l’accessibilità delle aree S.I.C. dei comuni di Petacciato, Montenero di Bisaccia e Campomarino, la tourist card che dà diritto a una serie di agevolazioni nell’ambito di una rete di aziende e strutture ricettive della regione selezionate in base a criteri di qualità, tipicità, sostenibilità ambientale e accessibilità; il virtual tour della Cripta della Chiesa di Santa Maria del Mare a Campomarino e il catalogo transfrontaliero delle destinazioni turistiche accessibili.