Mimetizzare la ricrescita dei capelli

Quando si è abituate ad avere un colore dei capelli impeccabile, la ricrescita può costituire un autentico proprio fastidio tanto più che, visivamente tende a far apparire la testa poco curata.

Se si è in quella fase in cui è troppo presto per ripetere la tinta ma le radici dei capelli cominciano a farsi bianche, è possibile ricorrere a rimedi rapidi e della massima efficacia che in poco tempo uniformano il colore ridando luminosità ai capelli.

I prodotti per coprire la ricrescita dei capelli riescono ad agire sul problema in modo estremamente diretto e risolutivo e rappresentano un valido alleato per affrontare il problema estetico arrivando a risultati completamente soffisfacenti.

Gli spray in particolare agiscono in modo mirato e, con il loro utilizzo è possibile consentire di allungare i tempi tra una colorazione e l’altra senza per questo dover rinunciare a una tinta perfetta ogni giorno.

Strategie per un ritocco perfetto

Quando la ricrescita inizia a farsi visibile, si è a corto di tempo per procedere alla colorazione ma si desidera apparire al meglio, il ritocco in spray per la ricrescita dei capelli è la soluzione perfetta. Pratico da utilizzare, economico, efficace e dall’effetto immediato copre alla perfezione il bianco o il grigio delle radici restituendo al proprio look un sapore curato e impeccabile.

Le più innovative formulazione spray nascondono ottimamente la ricrescita e agiscono omogeneamente sul colore generale grazie alla distribuzione diffusa del prodotto.

Lo spray rilascia pigmenti colorati capaci di aderire alle radici dei capelli per assicurare un effetto uniforme che si mantiene fino al prossimo shampoo.

Per utilizzare al meglio lo spray colorante per la ricrescita è bene orientarsi sempre su tinte più possibili simili alla propria.

Questa accortezza evita la formazione di aree di diverse tonalità sulla chioma e garantisce un risultato professionale.

L’importante, infatti, è non creare macchie e mantenere ai propri capelli il loro riflesso naturale.

L’applicazione dello spray per la ricrescita dei capelli è semplice ma va effettuata con attenzione. È essenziale partire sempre dalle radici, degradando poi sulle lunghezze per assicurare il raggiungimento di una tonalità quanto più possibile simile alla propria.

Anche l’acconciatura gioca la sua parte

Il ritocco spray è senza ombra di dubbio uno tra i rimedi più efficaci per risolvere il problema della ricrescita, ma esistono anche altri piccoli consigli che si possono seguire per nascondere il primo bianco della ricrescita. Uno di questi è il tipo di acconciatura su cui orientarsi.

Saper acconciare i propri capelli nel modo più adatto può fare la differenza. Di solito i capelli sciolti rendono meno visibile l’attaccatura sulla testa, soprattutto se ondulati e pettinati in modo morbido.

Le pettinature tirate, infatti, accentuano il contrasto tra il colore delle radici e quello delle punte accrescendo in modo visibile i diversi toni di colore sulla testa.

L’ideale, quindi, è scegliere acconciature che puntano su un effetto voluminoso aggiungendo eventualmente accessori per capelli come cerchietti o fasce larghe o per coprire la ricrescita donando al proprio look un tocco sensuale e femminile.