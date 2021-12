Da Scorrano a Toti, da Palladino a Bussone: premio alla carriera ai giganti dello sport

Dal capitano rossoblù per antonomasia al padre della Su e Giù, dal talent scout migliore del Molise al tecnico di atletica ben voluto dall’intera città. Michele Scorrano, Nicola Palladino, Antonello Toti, Tonino Bussone. E ancora, Antonio Vitullo, ex arbitro di calcio di serie A negli anni sessanta, Rosario De Matteis, ex calciatore del Campobasso, Giuseppe Ruffo, ex presidente provinciale del Coni e Guido Cavaliere, ex presidente regionale del Coni.

Accomunati dalla bella iniziativa che si è svolta nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. Un convegno chiamato “Un premio alla carriera” organizzato dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Cip. Un appuntamento che ha centrato in pieno l’obiettivo prefissato, ovvero ricordare attraverso un riconoscimento alcuni personaggi della provincia di Campobasso che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport, non solo per i risultati conseguiti a livello agonistico ma per aver incentrato tutta la propria carriera professionale sui valori e principi dello sport.

Il presidente Ansmes Michele Falcione, coadiuvato dal consigliere nazionale Franco Palladino e dal presidente provinciale Giuseppe D’Elia, ha premiato i seguenti personaggi. 1. Antonio Vitullo – Arbitro di calcio nella massima serie negli anni 60/70 2. Rosario De Matteis – Ex calciatore Campobasso calcio 3. Giuseppe Ruffo – Ex Presidente provinciale Coni e Stella d’Oro al Merito Sportivo 4. Guido Cavaliere – Ex Presidente Coni Regionale 5. Nicola Palladino – Ex Tecnico Gruppo Sportivo Virtus Stella di Bronzo al Merito Sportivo 6. Antonello Toti – Ex tecnico, dirigente sportivo e talent scout ACLI Calcio 7. Antonio Bussone – Ex tecnico Polisportiva Molise, Stella di Bronzo al Merito Sportivo 8. Michele Scorrano – Ex capitano indimenticato del Campobasso Calcio.

All’interno della manifestazione, alla quale hanno dato un fattivo contributo il partner nazionale La Molisana, la Phlogas e la ditta Camardo, da quest’anno trova spazio il premio speciale “Giovanni Silla”, compianto medico sportivo del capoluogo, già medico sociale del Campobasso Calcio negli anni 70/80, riconosciuto per la prima volta al dottor Michele Laudizio per aver dedicato tutta la sua carriera professionale al mondo della medicina sportiva, anch’egli Stella d’Argento al Merito Sportivo.