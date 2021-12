LUNEDI’ 27 Tempo incerto per tutto il dì, tra nubi e ampie schiarite, con un peggioramento atteso per fine giornata. Inizia così l’ultima settimana dell’anno nel segno di una perturbazione atlantica che si muove su un letto di correnti umide e calde che portano ancora più su la colonnina di mercurio. Sono proprio le temperature fuori stagione a caratterizzare maggiormente questa ultima parte del 2021: Termoli, tutto il basso Molise, Venafro e Bojano i comuni più caldi dove oggi si sfioreranno i 15 gradi, a Campobasso circa 11. Una vera e propria ondata di calore che ha mandato in soffitta l’inverno e che durerà diversi giorni.

MARTEDI’ 28 L’ultima perturbazione dell’anno si allontanerà in questo martedì: il risveglio sarà bagnato come bagnata è stata la notte appena trascorsa, poi, inizia a migliorare con un diradamento di nubi e delle schiarite che si faranno più ampie in serata. Qualche grado in meno rispetto alle 24 ore precedenti ma sarà ancora un caldo anomalo a rendere particolare la giornata. Occhio al vento.