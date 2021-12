BiBi, la gattina più dolce e coccolona del mondo, cerca una casa per Natale

BiBi è ospite di un condominio di Termoli ma ha bisogno di una casa vera e delle coccole di un padroncino o di una padronacina, che è disposta a ricambiare con tutto l’affetto e la docilità del mondo. Ha un anno circa, ed è arrivata per caso in via Brasile, dove alcuni inquilini di buona volontà, incantati dai suoi modi garbati e socievoli e dal musetto irresistibile, hanno cominciato a prendersi cura di lei dandole cibo e assistenza.

Ma BiBi, chiamata così in omaggio alla splendida Brigitte Bardot, non è fatta per vivere in strada. Le servono una dimora e un affetto esclusivo, ama il calore e le comodità, e il suo carattere dolce e pacato la rendono una compagnia ideale per chiunque. Quale migliore regalo di Natale di lei?

Chiunque abbia avuto un gatto sa benissimo quanto affetto i felini possono dare, e quanto sia piacevole abitare con questi animali indipendenti ma anche straordinriamente sensibili. Chi non lo sa ancora non deve farlo che scoprirlo, e BiBi è perfetta per accompagnarvi in una nuova vita fatta di fusa morbide e carezze di zampette delicate.

Se siete interessati ad adottare BiBi contattate questo numero via Whastapp e sarete richiamati: 3498325005

Fate una bella azione per Natale e soprattutto per voi stessi: scegliete BiBI, è una garanzia di benessere.