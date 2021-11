Manovre di potere al Circolo Tennis Termoli, parla l’ex presidente Giansante

Mi corre l’obbligo di effettuare alcune precisazioni a seguito della diffusione di notizie in merito alla scorsa assemblea recentemente tenutasi nel nostro circolo tennis per l’elezione del consiglio direttivo e l’avvenuta elezione di Alberto Mastrangelo quale nuovo presidente. Devo precisare che le dimissioni dei consiglieri e quindi la brevità della mia Presidenza non è dipesa da una serie di contestazioni di merito o da problemi gestionali reali; infatti la grande maggioranza dei soci FREQUENTATORI del circolo si era dichiarata soddisfatta: miglioramento manutenzione e pulizia del circolo, avvio di un sistema di prenotazione digitale, organizzazione di vari tornei di vario livello ed il conseguente RADDOPPIO del SALDO DELLE DISPONIBILITA’ DI CASSA.

Facile intuire che la mia decadenza sia stata il frutto di una manovra di potere fatta da alcuni soci che fanno capo al nuovo presidente, per appropriarsi della gestione del circolo.

Tantissimi soci mi hanno manifestato la loro solidarietà chiedendomi di ricandidarmi a presidente e li ringrazio pubblicamente. Non ho voluto ricandidarmi alla carica di presidente in quanto nauseato dal clima creatosi all’interno del circolo stesso.

L’elezione dell’attuale presidente è avvenuta, come forse ormai già una parte dell’opinione pubblica sa, grazie al massivo aumento delle iscrizioni a socio di persone che non giocano e che tuttora non hanno manifestato alcun interesse verso il tennis, tutte sostanzialmente schierate con l’attuale presidente: basta riferire che il numero di soci del circolo tennis si è sempre aggirato intorno ai 90/100 iscritti mentre a ridosso delle elezioni è arrivato al fantastico numero di 168!

Diciamolo pure: se avessero votato i soci FREQUENTATORI oggi il presidente sarebbe Antonio Digati, l’altro candidato alla carica di Presidente.

Per fortuna sono stati eletti anche consiglieri soci del circolo che mi hanno sempre appoggiato e che sono sicuro che controlleranno l’attuale gestione con la dovuta attenzione.

Peraltro c’è stata la riconferma del consigliere Antonella Nucida che mi ha sempre fatto sentire la sua stima totalmente ricambiata.

Ho ritenuto di fare questa precisazione per evitare che si potesse ingenerare nell’opinione pubblica l’idea che avessi fatto chissà quali malefatte e, spinto anche da tutte le persone a me vicine, ho sentito la necessità di difendere la mia immagine di persona e di imprenditore.

Luigi Giansante