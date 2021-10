Sono state assegnate questa mattina a Campobasso, nella sala convegni di Sport e Salute del Coni, le Onorificenze riconosciute dalla Giunta nazionale del Cip su proposta del Comitato regionale paralimpico.

A sei, tra dirigenti e tecnici del Molise, sono state consegnate le Stelle e le Palme al Merito sportivo e tecnico approvate lo scorso 29 aprile sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e tutte relative al 2020.

Per l’impegno e la dedizione profusi al fine di promuovere i valori del movimento paralimpico riconoscimenti per Antonio Cucoro, Pasquale Iacobucci, Gianluca Praitano, Antonella Ruccolo, Gabriella Di Bernardo ed Umberto Anzini.

In particolare, Palma di Bronzo a Antonio Cucoro per aver accompagnato il nuotatore Pompeo Barbieri nel suo percorso sportivo di crescita, motivandolo e spronandolo per raggiungere risultati sorprendenti, e a Pasquale Iacobucci che negli anni, col suo tennis, ha costruito una squadra affiatata e volenterosa restando sempre vicino al Cip Molise. Stesso riconoscimento anche per Gianluca Praitano, delegato in riunioni, coinvolto nei progetti Zero Waste e Carovana dello sport e per Antonella Ruccolo, da anni in prima linea organizzando appuntamenti con il nuoto paralimpico.

Stella di Bronzo, invece, alla dirigente Gabriella Di Bernardo, per la sua dedizione e la recente nomina nel Consiglio Nazionale della Federazione italiana Badminton.

Infine, Stella d’Argento al dirigente Umberto Anzini che con versatilità comunica al meglio i valori universali dello sport, stimolando i suoi ragazzi ad un corretto rapporto con le attività svolte.

Una giornata di emozioni in cui il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella ha rimarcato l’importanza di proporre lo sport paralimpico a 360°, incoraggiando tutti coloro che non hanno ancora provato alcuna disciplina. Presente all’iniziativa, anche il presidente dell’Ansmes Molise, Michele Falcione.