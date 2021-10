Un peschereccio della marineria termolese ha imbarcato acqua mentre navigava a 5 miglia dalla costa nella tarda mattinata di oggi 5 ottobre. Alle ore 12:15 circa è giunta alla sala operativa del 115 la richiesta di soccorso da parte della Capitaneria di porto di Termoli poiché il peschereccio ‘Nonno Rocco’ durante la navigazione e per cause ancora sconosciute aveva iniziato a imbarcare acqua.

Dopo il mayday del comandante della nave è scattata immediata la risposta della capitaneria di porto con l’invio della motovedetta CP 2115 e la verifica di altre barche in zona. È stato quindi disposto il dirottamento di uno dei pescherecci più vicini per dare soccorso alle imbarcazioni in difficoltà.

La situazione si è aggravata quando le comunicazioni via radio con il ‘Nonno Rocco’ si sono interrotte visto che l’allagamento aveva comportato il mancato funzionamento degli apparati. Decisivo quindi l’arrivo delle altre barche da pesca con le quali è stato possibile comunicare.

Quindi sono giunte sul posto sia la motovedetta che il gommone GC077 e un mezzo della società Guidotti ships a cui la sala operativa ha dato il via libera per uscire così da condurre il personale dei Vigili del Fuoco dotato di pompa di esaurimento alimentata con gruppo elettrogeno. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno azionato il macchinario ‘Shark’ garantendo la galleggiabilità delle peschereccio e permettendo quindi il rientro in porto verso i cantieri navali di Termoli. Il personale dei vigili del fuoco ha trasbordato le attrezzature sul peschereccio che era già mezzo metro circa sotto la linea di galleggiamento.

Quindi ha seguito le operazioni di prosciugamento della grossa mole di acqua presente nella sala macchine dell’imbarcazione. Due i marinai portati in salvo durante le operazioni che si sono concluse per il meglio.

Il Comandante Nacarlo della Capitaneria di porto ha espresso la propria soddisfazione “per il pregevole operato degli uomini e dei mezzi intervenuti che ha consentito il salvataggio dei due marittimi a bordo dell’unità, nonché del motopesca che rischiava di perdersi: ancora una volta, l’azione sinergica della marineria locale, dei servizi tecnico nautici ed il prezioso ausilio dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento della competente Autorità Marittima, hanno garantito elevata efficienza e professionalità all’azione di soccorso”.