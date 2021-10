Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna sarà a Campobasso il prossimo 11 novembre per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise. Ad annunciarlo è lo stesso Ateneo in una breve nota: “Mara Carfagna, Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale, sarà all’UniMol il 10 novembre 2021, alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022”.

L’appuntamento è alle 11 nell’Aula Magna di Ateneo.

(foto Facebook)