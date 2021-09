La termolese Sonia Fasulo è ospite in questi giorni all’evento International Luxury Event della Milano Fashion Week come donna imprenditrice ed influencer molisana. Si tratta di un evento grande con personaggi importanti della moda e dello spettacolo, consoli e famiglia reale del Qatar e Sonia Fasulo rappresenta per la prima volta la regione Molise come imprenditrice digitale emergente grazie alla sua attività ‘La Quota Lilla’ nata un anno fa e operativa nel settore del social media marketing in tutta Italia.

“C’erano personaggi importanti – racconta dopo la prima serata – ed essere trattata come un vip che vedi in tv mi ha davvero emozionata. Ho voluto portare Termoli, ho raccontato di quanto sia bello il suo mare e grande la sua gente, ho parlato dei miei anni a Campobasso e di quelli a Guglionesi, ho raccontato il Molise che conosco.

Molto probabilmente Sabrina Spinelli, organizzatrice dell’evento, verrà a trovarci quest’estate e le nostre collaborazioni diventeranno molto più fitte a partire da subitissimo. Un evento degno di lode dove l’arte trova casa”.