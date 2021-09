Il mondo in un anno: auguri Samuele

IL MONDO IN UN ANNO

Un anno di te che ha cambiato il mondo, il calore di una stella capace di illuminare i nostri occhi nello spazio, un tuo sorriso equivale a una cometa che manda in frantumi le preoccupazioni e le lacrime hanno lo stesso allarme di un razzo in caduta libera. Tutte le tue “prime volte” ci hanno fatto nascere di nuovo, adesso diamo a te quello che togliamo a noi stessi, ci hai catapultato nel tuo universo, colpiti da missili coccolosi, un infinito di dolcezza, cercheremo, come detriti in orbita, di spazzare via le brutte esperienze. Auguriamo a te di fare i primi passi verso la vita che desidèri, seguiremo la tua scia fin dove sarà necessario per poi lasciarti cadere al momento opportuno, quando vorrai, quando potrai, con la consapevolezza di averci sempre accanto. Un anno di te che ha cambiato il mondo, ti amiamo fino alla Luna e…ritorno! Buon primo compleanno Samuele

Mamma Valentina e Papà Alessio