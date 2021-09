L’ex o vecchio Romagnoli (come dir si voglia) presto tornerà a nuova vita. Il palcoscenico della serie B, almeno per tre stagioni, il campo di ‘millemila’ battaglie con protagonista il Campobasso. Un catino ‘tradito’ per il nuovo Romagnoli di Selvapiana, nell’ormai lontano 1985. Ma dopo anni in cui è stato prima utilizzato dalle scuole calcio, poi dalle squadre dei campionati regionali, infine dal rugby ma tra troppe difficoltà dovute all’assenza completa di servizi e con un fondo chiaramente ormai solo di terra, si vede la luce.

Infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di rilanciarlo, sia nella forma che nella sostanza. Già nei mesi scorsi è stata installata la nuova illuminazione, che oltre a garantire gli allenamenti serali alla società degli Hammers Rugby Campobasso dà sicuramente maggiore sicurezza nelle ore in cui c’è meno gente in giro. Ricordiamo infatti che il perimetro è destinato ai parcheggi.

Oltre a questo, a breve si provvederà a costruire gli spogliatoi muniti di docce. Quante volte, negli anni novanta e duemila, i bambini o i ragazzi al termine delle partite sono stati costretti, per assenza di spogliatoi appunto, a correre a casa completamente sudati e stanchi. Si pone rimedio a una situazione abbastanza paradossale per chi pratica sport.

La novità più corposa e diremmo bella è il ritorno dell’erbetta sul terreno di gioco. Qualche giorno fa si è proceduto con la semina: “Presumibilmente nel giro di un mesetto avremo il manto erboso che potrà essere utilizzato” spiega il sindaco Gravina, che sottolinea l’importanza di “tutti gli sport, che meritano attenzione in egual modo. E i ragazzi devono poter scegliere di praticare quello che più preferiscono”.

Il primo cittadino conferma che è in “via di rifacimento il manto erboso, completeremo poi gli spogliatoi con le docce. È giusto incentivare la pratica sportiva del rugby, sia per i giovani che per i meno giovani. Contiamo di riqualificare l’intera area grazie alla nuova illuminazione e al nuovo manto erboso e consegniamo un posto per praticare il rugby”.

Nel frattempo, gli atleti della squadra seniores e dell’under 19 sono tornati in campo per la preparazione atletica in vista della ripresa dei campionati fissata per il 17 ottobre. Al gruppo della serie C1 si aggiungono gli under 19 fino ai nati nel 2005. Proprio a causa dei lavori di semina sull’ex Romagnoli, la sede temporanea degli allenamenti per i rossoblù sarà presso il campo comunale di Oratino. Per le altre categorie giovanili e per il settore femminile invece si prospetta una soluzione in città. fds