‘Costruiamo insieme il futuro’: il Comune cerca due esperti a supporto del progetto

Due posti di lavoro che riguardano da vicino la città di Campobasso. L’Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, ha pubblicato due avvisi per la selezione di alcune figure che mirino al “miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico”.

Nello specifico, il primo avviso pubblico riguarda la selezione di due “esperti facilitatori middle” con conferimento di incarichi di lavoro autonomo: uno a supporto del progetto ‘Costruiamo insieme il futuro: nuove connessioni per la strategia dell’Area Vasta di Campobasso’, l’altro per la città di Avellino.

L’avviso pubblico è scaricabile dal seguente link:

https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/142/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-2-esperti-facilitatori-middle-tramite-conf.html

Il secondo avviso pubblico seleziona invece tre esperti in management, gestione e comunicazione di progetti finanziati tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo. Entrando nel dettaglio, servono un project manager esperto in pianificazione strategica a supporto del progetto “Appia 2030” dell’area vasta di Brindisi, e un “esperto middle in comunicazione” a supporto del progetto “Costruiamo insieme il futuro: nuove connessioni per la strategia dell’Area Vasta di Campobasso” e un esperto middle in management, gestione e comunicazione di progetti finanziati a supporto del progetto #NGS – Next Generation Siena.

L’avviso pubblico è scaricabile dal seguente link:

https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/143/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-3-esperti-in-management-gestione-e-comunic.html