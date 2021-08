A Molise la terza edizione del memorial di calcetto dedicato a Gianmarco Di Vico

E’ tutto pronto a Molise per la terza edizione del Memorial Gianmarco Di Vico in programma il 13 e 14 agosto nel paese in provincia di Campobasso. Un evento fortemente voluto dalla Pro Loco presieduta da Davide Cirelli, dalla famiglia dello sfortunato ragazzo morto in un incidente stradale e dagli amici. Un evento di futsal che in questo 2021 ha un’importante novità.

Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, si svolgerà in due giorni. Le sei squadre presenti sono state suddivise in due gironi. Il primo giorno, dopo la benedizione del parroco prevista alle 17, si procederà alla disputa delle gare dei due gironi. Il giorno seguente, invece, è prevista la fase ad eliminazione diretta con semifinali e finali a decretare la squadra vincitrice del Memorial. Un evento, quello in programma alla vigilia di ferragosto che grazie all’impegno della Pro Loco è diventato nel tempo un punto fermo nel cartellone estivo del paese (che ha subito notevoli riduzioni a causa della pandemia).

Presente alla manifestazione Stellantis, formazione vincitrice dell’ultima edizione e pronta a difendere la leadership. Ma la concorrenza sarà agguerrita visto che non mancheranno quintetti in grado di puntare alla vittoria finale, Tra questi ci sarà sicuramente il Club 165 con elementi di grande spessore come Michele Lombardi, Davide Cirelli, Manuel Ciampitti e Antonello Corradino con l’ex capitano del Campobasso sempre presente alla manifestazione in ricordo di Gianmarco. Il terzo Memorial Di Vico è dunque in rampa di lancio. Emozioni e spettacolo saranno garantiti anche quest’anno.