XX Fondo Molisana, domenica la gara sulle strade del Basso Molise

La Polisportiva Tri-Race Team Termoli, in collaborazione con il Comune di Termoli, la Regione Molise, l’Avis di Termoli organizza a Termoli domenica 4 luglio la “XX Fondo Molisana”, manifestazione ciclistica nazionale.

Partenza e arrivo sono fissati al Nucleo Industriale di Termoli, nell’area del ristorante da ‘Sprocatti’. L’accreditamento delle squadre avverrà sabato 3 luglio dalle 16 alle 20 nello stesso locale e domenica 4 luglio dalle 7 alle 9.

Il percorso, con partenza alle 9.30 per il cicloturismo e alle 10 per l’agonismo avrà il seguente itinerario: Nucleo industriale di Termoli – SS 87 direzione Larino – Strada Provinciale 148 direzione Rotello – Bonefro – Casacalenda- Larino e rientro sulla SS 87 presso il nucleo industriale di Termoli per 90 Km.

La manifestazione, coordinata dal Vice Questore Maria Concetta Piccitto e dal Comandante della Polizia Stradale Salvatore Augelli, è stata meticolosamente studiata per garantire massima sicurezza per gli atleti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, ma nel contesto creando poche difficoltà alla circolazione in un periodo in cui la città di Termoli vive la stagione balneare.

Il Presidente dell’associazione, Bruno Irace, ringrazia anticipatamente “le Forze dell’Ordine (30 unità) e le diverse associazioni di volontariato (cento unità), nonché i Sindaci dei Comuni interessati, il Consiglio di Amministrazione del Cosib, che ha collaborato in maniera encomiabile, la Questura di Campobasso, la Regione Molise e la Prefettura di Campobasso che assicureranno con grande professionalità la sicurezza, l’ordine pubblico e la viabilità, scusandosi per gli eventuali disagi che si potranno creare alla circolazione”.