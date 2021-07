Sono andate avanti fino a tarda sera le operazioni di spegnimento del pauroso incendio divampato intorno alle 19.30 del 16 luglio dall’ultimo piano di una abitazione in via Ferrari.

Il rogo potrebbe essere stato causato da una anomalia nel funzionamento della caldaia. L’intero appartamento è stato divorato dalle fiamme fuoriuscite in maniera molto evidente anche all’esterno per via di un pergolato in legno: le lingue di fuoco hanno attirato l’attenzione di molte persone comprese alcune turiste californiane che alloggiavano in un vicino b&b.

Nel loro video, girato dalla camera che affaccia sulla terrazza della struttura al centro storico (da qui il nome del b&b) si sentono anche scoppi provenire dalla casa in fiamme. I colpi le hanno spinte a scendere in strada per il timore di qualche grossa esplosione che, per fortuna, è stata evitata dal tempestivo intervento di tre automezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco e dal personale del nucleo investigativo (la scientifica dei pompieri per capirsi) che si è messo subito al lavoro per identificare le cause.

Ora bisognerà capire se c’è qualche tipo di responsabilità collegato al guasto della caldaia.

Sul posto si sono recati anche polizia, vigili urbani e persino il sindaco di Campobasso accorso al centro storico per accertarsi dell’episodio. L’area è stata transennata e messa in sicurezza impegnando i Vvf fino a tarda notte