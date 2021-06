MERCOLEDI’ 16 Qualche nuvola in più in questo mercoledì di metà giugno ma ancora tanto caldo grazie all’anticiclone africano. Il passaggio di estese velature con sviluppo di nubi pomeridiane non dovrebbe causare rovesci neppure lungo i rilievi. Le temperature minime saranno in diminuzione ma i valori massimi tenderanno a salire, per oggi sfioreremo i 30 gradi nel venafrano.

GIOVEDI’ 17 Cieli tersi per gran parte della giornata ad eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano sulla zona del Matese che comprende anche la possibilità di qualche debole rovescio a Campitello. Occhio alla colonnina di mercurio: oggi continuerà a salire superando anche i 30 gradi nelle ore più calde della giornata. In serata qualche annuvolamento più consistente che sarà spazzato via durante la notte.