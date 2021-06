Paura all’ingresso di Petacciato, auto va a fuoco e viene divorata dalle fiamme

Un’auto è andata in fiamme questa mattina 21 giugno poco dopo le 10 all’ingresso del paese vecchio di Petacciato. La macchina stava risalendo la strada provinciale 110 quando ha avuto un guasto, forse anche a causa delle alte temperature registrate questa mattina.

Il guidatore l’ha accostata sul ciglio della strada e non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi mentre le fiamme hanno avvolto completamente la vettura distruggendola. Il pericolo è stato evidente perché in quel momento sopraggiungevano altre auto, mentre le prime case del centro abitato si trovano a pochissimi metri.

Oltretutto la vegetazione incolta nelle vicinanze è molto fitta e il rischio era quello del propagarsi delle fiamme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono arrivati poco dopo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’intervento è andato avanti per diverse decine di minuti prima che le operazioni del 115 potessero dirsi concluse con successo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.