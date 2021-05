Gli auguri ai dipendenti della Rieco Sud per la Festa del Primo Maggio

Il molise delle origini

In quattro paesi molisani l’antichissima tradizione dell’uomo-albero. Ma per il secondo anno è tutto rinviato a Fossalto, Lucito, Acquaviva Collecroce e Colle d’Anchise. Riti ai quali ci si affidava per una stagione ricca di abbondanza dei raccolti fatti di canti, balli e grande senso di comunità che si è andato via via perdendo.