Bando per 10 posti nell’assistenza culturale, domande fino al 27 maggio

Via libera in Molise alla selezione per 10 assistenti alla custodia e vigilanza nel settore culturale.

“Finalmente la Regione Molise ha indetto il bando per 10 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza nel settore dei Beni Culturali – scrive la deputata Rosa Alba Testamento -. Si tratta di una selezione che rientra nella procedura di reclutamento su tutto il territorio nazionale di 500 unità di personale, da realizzarsi mediante gli iscritti alle liste dei centri dell’impiego. La nostra Regione, dopo aver accumulato mesi di ritardo, è l’ultima a bandire i posti a disposizione e le domande di candidatura dovranno essere presentate dal 18 al 27 maggio” dichiara la parlamentare molisana e componente della Commissione Cultura di Montecitorio.

“Tutte le Regioni – continua la parlamentare – hanno già da tempo concluso l’iter. Unica assente era il Molise, nonostante le continue sollecitazioni fatte anche da me quasi un anno fa, quando in un periodo di allentamento delle misure anti-Covid non era stato possibile garantire, proprio per le carenze di personale, un’ampia fruizione di alcuni beni e siti culturali, come il teatro sannitico di Pietrabbondante.

In quelle settimane, infatti, si era preferito far cadere nel vuoto i tanti appelli che erano stati fatti, precludendo di fatto una maggiore conoscibilità e fruibilità delle nostre ricchezze storico – culturali, della nostra identità, delle nostre bellezze a molti turisti venuti da più parti d’Italia e preferendo dimostrare un sentimento di vera e propria indifferenza verso il nostro patrimonio culturale. Un sentimento, peraltro, in cui si continua a perseverare, rallentando la macchina amministrativa per tutto ciò che potrebbe essere utile al nostro territorio, come in questo caso, e accelerandola per iniziative e progetti fuori da ogni logica, se non quella del mero e selvaggio profitto, come il South Beach di Montenero di Bisaccia” conclude Testamento.

IL BANDO DI SELEZIONE