Termoli si ‘riscalda’ per il Giro d’Italia: Cattedrale illuminata di rosa

Luci rosa per illuminare l’imponente e magnifica Cattedrale di Termoli. La città si prepara ad accogliere la carovana che partirà il prossimo 8 maggio da Torino per approdare anche in Molise: in particolare il centro adriatico sarà il punto di arrivo della settima tappa che il 14 maggio prenderà il via da Notaresco (provincia di Teramo).

In omaggio al Giro d’Italia i monumenti più importanti delle città che ospiteranno le 21 tappe si tingono di rosa in questi giorni, proprio per ‘riscaldare’ l’atmosfera intorno ad una delle manifestazioni sportive storiche e più seguite nel nostro Paese.

E le luci rosa del Giro (come si vede in queste foto scattate da Nicola Cappella) sono riuscite ad esaltare ancora di più la bellezza del Duomo dedicato a Santa Maria della Purificazione, oltre ad essere il simbolo della città di Termoli.